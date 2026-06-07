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Bundesliga

Bayer-Aus: Hjulmand kassiert ab

von David Hamza - Quelle: Bild
Kasper Hjulmand auf einer PK @Maxppp

Kasper Hjulmand erhält im Zuge seiner Entlassung und Vertragsauflösung bei Bayer Leverkusen eine Abfindung. Nach Informationen der ‚Bild‘ kassiert der 54-jährige Däne zwei Millionen Euro, sein Kontrakt lief noch bis Sommer 2027.

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Hjulmand hatte im September für Erik ten Hag übernommen. Zur kommenden Saison soll es nun der Spanier Carles Martínez Novell richten, der vom FC Toulouse nach Leverkusen wechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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