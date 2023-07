Inter schnappt sich Frattesi

Mittelfeldspieler Davide Frattesi von US Sassuolo läuft ab der kommenden Saison für Inter Mailand auf. Der 23-Jährige kommt per Leihe inklusive Kaufpflicht. Als Ablöse wechseln dem Vernehmen nach in einem Jahr 25 Millionen Euro den Besitzer. Zudem soll Inter-Talent Samuele Mulattieri (22) in den Deal eingebunden werden und im Gegenzug zu Sassuolo wechseln.

Bei den Nerazzurri folgt der Mittelfeldspieler auf Marcelo Brozovic (30), der seine Karriere bei Ronaldo-Klub Al Nassr fortsetzt. Frattesi feierte im vergangenen Jahr sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft.

