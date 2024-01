FC Bayern: Freund verhandelt an zwei Fronten

Der FC Bayern spricht mit Newcastle United über einen Wechsel von Kieran Trippier an die Säbener Straße. Der deutsche Rekordmeister würde den 33-Jährigen am liebsten wohl auf Leihbasis an Bord holen. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Personalie Nordi Mukiele kein Thema mehr ist in München – ganz im Gegenteil.

Auch in Hinblick auf eine Verpflichtung des 26-jährigen Franzosen von Paris St. Germain laufen intensive Verhandlungen. Fabrizio Romano und ‚Sky‘ berichten unisono, dass der Ex-Leipziger immer noch Wunschspieler der Bayern für rechts hinten ist. Auch in diesem Fall streben die Bayern eine Leihe an.

Im PSG-Kader für das heutige Pokalspiel gegen US Orléans taucht der Name Mukiele nicht auf. Ein Hinweis auf einen bevorstehenden Wechsel? Der Rechtsfuß selbst würde den Weg nach München gerne einschlagen. Manager Freund muss nun schnell herausfinden, ob dieser Deal möglich ist – und sich gleichzeitig die Option Trippier warmhalten.