Baumgart unterschreibt neuen FC-Vertrag

Steffen Baumgart wird auch in Zukunft an der Seitenlinie des 1. FC Köln stehen. Seinen 2024 auslaufenden Vertrag hat der Cheftrainer der Geißböcke vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Den FC coacht Baumgart seit der Spielzeit 2021/22, kam damals vom SC Paderborn in die Domstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben im letzten Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich außer Frage. Warum? Weil es mir einfach viel Spaß macht, für den FC und mit meinem Team zu arbeiten. Das sieht man jeden Tag“, so Baumgart.

Lese-Tipp

Selke: „Ich hatte mehrere Optionen“

„Klare Handschrift“

Der 51-Jährige betont: „Wir haben immer von einem Weg gesprochen, und ich bin davon überzeugt, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Wir können hier noch viel erreichen.“ FC-Geschäftsführer Christian Keller ergänzt: „Die Gesamtentwicklung spricht für sich. Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Zahlreiche Spieler“, so Keller weiter, „haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen. Mit seiner klaren Handschrift hat Steffen unsere Mannschaft zu einem starken Kollektiv geformt, in dem ein großer Zusammenhalt und echter Teamgeist vorherrschen. All diese Punkte sprechen, ganz unabhängig von den erzielten sportlichen Ergebnissen, für eine weitere Zusammenarbeit mit Steffen.“