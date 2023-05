Bayern-Reservist: Müller erwägt sogar Bundesliga-Wechsel

Thomas Müller erwägt offenbar einen Abschied vom FC Bayern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will das Urgestein seine womöglich letzte Profisaison 2023/24 nicht auf der Ersatzbank verbringen. Sollte sich an seiner aktuellen Jokerrolle unter Thomas Tuchel nichts ändern, strebe Müller einen Wechsel an.

Dem 33-Jährigen liegen laut der ‚Sport Bild‘ zwei Angebote aus den USA vor, zudem gebe es Interesse aus Saudi-Arabien. Vielmehr reize Müller aber ein Wechsel zu einem Klub aus einer Topliga, der um Titel mitspielen kann. Bemerkenswert: Selbst ein Wechsel zur Bundesliga-Konkurrenz sei nicht ausgeschlossen.

Müller ist der erfolgreichste Spieler der Münchner Vereinsgeschichte. Seine elf Meistertitel sind unübertroffen, zweimal gewann der Offensivmann mit dem FCB die Champions League. Der neue Coach Tuchel setzte zuletzt aber nur noch selten auf Müller in der Startelf.