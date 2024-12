Im Winter: Wolfsburg-Duo darf gehen

Jonas Wind und Ridle Baku könnten den VfL Wolfsburg im Winter verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Wölfe bei beiden Spielern gesprächsbereit. Bakus Vertrag läuft im Sommer aus, zuletzt zeigte Galatasaray Interesse an dem rechten Schienenspieler. Wind passt nicht so recht in das von Athletik geprägte Spiel von Trainer Ralph Hasenhüttl. Ein potenzieller Abnehmer ist noch nicht bekannt.

Der Däne war im Januar 2022 in die Autostadt gekommen und in der vergangenen Saison mit zwölf Toren und acht Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 37 Spielen Offensivspieler Nummer eins bei den Wölfen. Der 25-Jährige ist ein spielstarker Wandstürmer, der allerdings über Tempodefizite verfügt. Der 26-jährige Baku ist seit der Saison 2020/21 Teil des Wolfsburg-Kaders und schaffte während seiner Zeit beim VfL den Sprung zum Nationalspieler. Nun neigt sich die Zeit des Duos bei Wolfsburg dem Ende entgegen.