BVB: Coulibaly-Deal droht zu platzen

Am Wochenende absolvierte Soumaïla Coulibaly (19) den Medizincheck beim FC Burnley. Seitdem ist es still geworden um den Innenverteidiger, eine offizielle Verkündung vom Premier League-Aufsteiger oder von Borussia Dortmund lässt bis heute auf sich warten.

Und offenbar ist es fraglich, ob diese überhaupt noch erfolgen wird. Wie Fabrizio Romano berichtet, droht der Wechsel trotz zuvor erzielter Einigung ins Wasser zu fallen. Plötzliche Unstimmigkeiten über die Kaufpflicht sollen den Deal gehörig ins Wanken gebracht haben.

Im Anschluss an die einjährige Leihe sollte eigentlich eine 15 Millionen Euro hohe Klausel greifen, die Coulibaly nach leicht zu erreichenden Bedingungen dauerhaft an Burnley bindet. Was den Engländern oder Dortmundern nun im Detail missfällt, ist zur Stunde noch nicht durchgesickert.

Update (13:56): Laut neuen Romano-Informationen ist der Coulibaly-Deal nun endgültig vom Tisch.