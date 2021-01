West Ham bietet für Haller-Nachfolger

West Ham United hat einen möglichen Nachfolger für den zu Ajax Amsterdam abgewanderten Sébastien Haller ausgemacht. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Hammers dem FC Sevilla eine Offerte für Youssef En-Nesyri unterbreitet. Dem Nachrichtenportal zufolge beträgt das Angebot für den 23-jährigen Mittelstürmer umgerechnet rund 25 Millionen Euro zuzüglich weiterer fünf Millionen Euro als erfolgsabhängige Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sevilla erteilte dem ersten Angebot der Londoner jedoch eine Absage. Dennoch hofft West Ham, den Spieler vor Ablauf des Transferfensters verpflichten zu können. En-Nesyri kommt in der laufenden Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend zwölf Treffer in 25 Pflichtspielen. Sein Vertrag in Andalusien läuft noch bis 2025. Ein zweiter Kandidat bei den Hammers ist dem ‚Telegraph‘ zufolge Gaëtan Laborde (26) vom HSC Montpellier. Die kolportierte Ablösesumme für den Franzosen (jeweils sechs Tore und Vorlagen 2020/21) beträgt 18 Millionen Euro.