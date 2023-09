Hernández schwärmt von PSG

Lucas Hernández ist von Paris St. Germain begeistert. In einem Interview mit ‚Téléfoot‘ sagt der 27-jährige Abwehrspieler: „Wir haben ein super Team. Das ist toll, denn du hast Automatismen, wir verstehen uns gut. Die Stimmung ist super. Egal ob mit Kylian (Mbappé, Anm. d. Red.), mit dem ich mich super verstehe, Ousmane (Dembélé) kenne ich auch schon lange, Randal (Kolo Muani) kenne ich etwas weniger gut, aber er ist ein toller Typ.“

Hernández ist in der vergangenen Transferperiode für 45 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Parisern gewechselt. Für den französischen Nationalspieler (34 Länderspiele) offenbar der richtige Schritt, auch wenn PSG derzeit nur den fünften Platz in der Ligue 1 belegt. Am heutigen Sonntag trifft der Scheichklub auf Olympique Marseille (20:45 Uhr), Hernández freut sich: „Es ist eines der wichtigsten Spiele der Saison. Die Fans spielen eine sehr wichtige Rolle. Wenn wir gewinnen, steigt die Moral.“