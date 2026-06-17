Jackson als Tauschobjekt?

Landet Nicolas Jackson bei Juventus Turin? Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte die Alte Dame dem FC Chelsea in den Verhandlungen um Außenverteidiger Andrea Cambiaso (26) entgegenkommen, sollte eine Leihe von Jackson Teil des Deals sein.

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Jackson verbrachte die vergangene Saison als Leihspieler beim FC Bayern. Bei Chelsea hat der 24-jährige Stürmer keine sportliche Zukunft mehr und sucht nun nach einem neuen Klub. Der AC Mailand, Fenerbahce, Newcastle United und Al Ahli sollen die Fühler ausstrecken.