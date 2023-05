FC Bayern: Keine Meister-Prämie für Nagelsmann

Sollte der FC Bayern die deutsche Meisterschaft einfahren, wird Julian Nagelsmann daran wohl nicht finanziell partizipieren. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, würde der im März freigestellte Coach trotz des weiterhin gültigen Vertrags keine Meister-Prämie einstreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und in auch in anderer Hinsicht muss Nagelsmann Abstriche machen: Ab 1. Juli kassiert der 35-Jährige lediglich noch 80 Prozent seines Gehalts – 5,44 Millionen Euro statt 6,8 Millionen Euro. Bis 2026 ist Nagelsmann vertraglich noch an den Rekordmeister gebunden. Für eine neue Aufgabe müsste der Kontrakt vorzeitig aufgelöst werden.

Lese-Tipp

Verrückter Plan: Unternehmer will Bayern Ronaldo-Deal finanzieren