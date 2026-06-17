Menü Suche
Kommentar 22
Bundesliga

Werner-Entlassung kostet Millionen

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Ole Werner freut sich über seine eigene Antwort auf der Pressekonferenz @Maxppp

RB Leipzig bezahlt die Entlassung von Ole Werner mit einer Summe in Millionenhöhe. Nach Informationen der Bild stehen dem 38-Jährigen in seinem bis 2027 befristeten Vertrag noch 2,5 Millionen Euro an Gehaltszahlungen zu. Für die drei Co-Trainer Patrick Kohlmann, Tom Cichon und Jan Zimmermann müssen die Sachsen insgesamt eine weitere Million entrichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner und sein Team wurden am heutigen Mittwoch von ihren Aufgaben entbunden. Nachfolger wird aller Voraussicht nach Martín Demichelis, den RB für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro vom RCD Mallorca verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (22)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Ole Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Ole Werner Ole Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert