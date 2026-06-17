RB Leipzig bezahlt die Entlassung von Ole Werner mit einer Summe in Millionenhöhe. Nach Informationen der Bild stehen dem 38-Jährigen in seinem bis 2027 befristeten Vertrag noch 2,5 Millionen Euro an Gehaltszahlungen zu. Für die drei Co-Trainer Patrick Kohlmann, Tom Cichon und Jan Zimmermann müssen die Sachsen insgesamt eine weitere Million entrichten.

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Werner und sein Team wurden am heutigen Mittwoch von ihren Aufgaben entbunden. Nachfolger wird aller Voraussicht nach Martín Demichelis, den RB für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro vom RCD Mallorca verpflichtet.