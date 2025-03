Nach Veljkovic: Nächster Werder-Profi im Sommer weg

Anthony Jung kehrt Werder Bremen im Sommer den Rücken. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird der auslaufende Kontrakt des flexibel einsetzbaren Defensivakteurs nicht verlängert.

Dem 33-Jährigen sei bereits mitgeteilt worden, dass sich die Wege im Anschluss an die Saison nach dann vier Jahren trennen werden. 2021 war Jung ablösefrei vom dänischen Erstligisten Bröndby IF an die Weser gewechselt, seither stehen 126 Einsätze mit dem grün-weißen Trikot zu Buche.

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler ist nicht der erste Profi, der die Bremer in wenigen Monaten ablösefrei verlassen wird. Erst am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass Milos Veljkovic (29) ebenfalls seine Koffer packt – den Serben zieht es in seine Heimat zu Roter Stern Belgrad. Werder blickt also einem Kaderumbruch entgegen, insbesondere mit Blick auf die Defensivabteilung.