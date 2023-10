BVB-Gerüchte um Chalobah

Das Interesse an Trevoh Chalobah (24) vom FC Chelsea wächst – auch in der Bundesliga. Laut ‚90min.com‘ steht der Innenverteidiger, der ebenso auf der Außenbahn spielen kann, nun auch bei Borussia Dortmund auf dem Zettel. Im Sommer hatte bereits der FC Bayern seine Fühler ausgestreckt und hält nach wie vor die Augen offen. Heißer als in Deutschland wird Chalobah derzeit allerdings in England gehandelt. Dem Bericht zufolge ist Newcastle United am stärksten interessiert. Hinzu kommen der FC Brentford, der FC Fulham und Nottingham Forest.

Mit der AS Rom und Juventus Turin haben auch zwei italienische Vereine ihren Hut in den Ring geworfen. Chelsea würde Chalobah am liebsten im Winter verkaufen. Der bis 2028 gebundene Rechtsfuß kam in dieser Saison aufgrund von Oberschenkelproblemen noch nicht zum Einsatz. Dennoch haben die Blues ihr Eigengewächs mit einem Preisschild von 30 Millionen Euro versehen. Ein stolzer Preis für den BVB, der derzeit mit Nico Schlotterbeck (23), Niklas Süle (28) und Mats Hummels (34) über drei Alternativen in der Abwehrzentrale verfügt. Laut ‚90min.com‘ sollen die Schwarz-Gelben daher zunächst eine Leihe anstreben.