Millionen-Klausel & Königsklasse: Bayerns Geniestreich mit Zirkzee

Die Formkurve des FC Bologna zeigt steil nach oben. Inzwischen belegt die Mannschaft von Trainer Thiago Motta Rang fünf in der Serie A und ist punktgleich mit der viertplatzierten AS Rom. Die Champions League-Plätze sind dementsprechend in Reichweite. Das hat auch mit den starken Leistungen von Joshua Zirkzee zu tun.

Gestern Abend lieferte der 22-jährige Niederländer beide Treffer zum 2:1-Auswärtserfolg bei US Salernitana. Motta machte nach der Partie keinen Hehl daraus, dass er seinem Mittelstürmer zutraut, bald schon die nächste Sprosse der Karriereleiter zu erklimmen: „Zirkzee bald bei einem europäischen Spitzenklub? Das hängt von ihm ab.“

Gemeint ist, dass der Youngster seine Leistungen über einen längeren Zeitraum bestätigen muss. Konstanz war schon zu seiner Zeit beim FC Bayern das große Manko, allerdings hatte er damals auch Robert Lewandowski (35) vor der Nase und erhielt nur sehr wenig Spielzeit. Die Nachfolge des Polen traute ihm an der Säbener Straße niemand zu.

Win-Win-Situation für Bayern

Dass die Bayern von Zirkzees Potenzial weiterhin überzeugt waren, zeigt sich in den ausgehandelten Transfermodalitäten bei seinem Abgang. Dem Vernehmen nach besitzen die Bayern nicht nur eine Rückkaufklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro, sondern auch eine Weiterverkaufsbeteiligung zwischen 35 und 50 Prozent – hier variieren die Berichte. Und genau das könnte sich noch als absoluter Geniestreich herausstellen.

Zum einen werden die Verantwortlichen der Bayern die Entwicklung von Zirkzee genau im Blick haben. Die Möglichkeit, ihn für kleines Geld zurückzuholen, macht ihn für den Rekordmeister definitiv zur Überlegung. Der 1,93 Meter große Angreifer ist aufgrund seines jungen Alters noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Dem Vernehmen nach haben die SSC Neapel und der AC Mailand Zirkzee auf dem Zettel.

In der laufenden Saison steht der Niederländer bei sieben Toren und zwei Assists aus 15 Serie A-Partien. Zudem blieb er erstmals eine komplette Halbserie ohne verletzungsbedingten Ausfall. Sollten die Bayern sportlich andere Pläne verfolgen, werden sie zumindest dann ordentlich abkassieren, wenn Zirkzee Bologna verlässt und bei einem anderen Topklub anheuert. Bis 2026 ist Zirkzee noch an die Italiener gebunden, laut ‚Calciomercato.com‘ würde Bologna erst ab 40 Millionen Euro Gesprächsbereitschaft zeigen.

Chancen auf EM in Deutschland?

Und das könnte vor allem im Sommer der Fall sein, wenn Zirkzee noch auf den Oranje-Zug zur Europameisterschafts aufspringt. Bislang debütierte der Torjäger noch nicht für die Elftal. Seine jüngsten Leistungen dürften ihn aber in den erweiterten Kreis der niederländischen Nationalmannschaft gespült haben. Eine Nominierung wäre ein weiterer Boost für seinen Marktwert.

Dass Bondscoach Ronald Koeman den Neuner schon eine Weile im Blick hat, ist kein Geheimnis. In einem Interview mit ‚Voetbal International‘ aus dem Jahr 2020 verriet Zirkzee, dass er vor seinem Wechsel zu den Bayern fast beim FC Everton gelandet wäre. „Everton war damals eine ernsthafte Option für mich“, erklärte der junge Offensivspieler. Trainer bei den Toffees war damals – wie der Zufall es will – Koeman.