Ex-Bochumer Schindzielorz begründet Wolfsburg-Wechsel

Sebastian Schindzielorz wechselte zu Saisonbeginn vom VfL Bochum nach Wolfsburg und hat sich nun zu den Gründen geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ betont der 44-Jährige: „Ich wollte für mich etwas Neues beginnen. Natürlich gibt es einige Unterschiede, gerade was das Thema Infrastruktur betrifft. Das Ruhrstadion ist toll, aber auch in die Jahre gekommen, die Trainingsmöglichkeiten sind hier in Wolfsburg ganz andere. Das ist hier insgesamt ein anderes Level.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Wolfsburg bekleidet der ehemalige Bundesliga-Profi den Posten des Sportdirektors. Zuvor in Bochum war er noch Sportvorstand. „Unsere Ambition ist es, regelmäßig international vertreten zu sein“, so Schindzielorz. Trotz größerer finanzieller Mittel in Wolfsburg „sind die Herausforderungen die gleichen“, stellte Schindzielorz mit Blick auf die Transferpolitik fest. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) trifft der 44-Jährige in der Bundesliga mit seinem aktuellen auf den ehemaligen Arbeitgeber und freut sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Lese-Tipp

Schalke: Kaminski will Klarheit