Gala verkündet Lemina-Deal

Galatasaray schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu. Der türkische Tabellenführer gibt die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Mario Lemina (31) offiziell bekannt. Wie aus der Fix-Meldung hervorgeht, fließen 2,5 Millionen Euro als Entschädigung an die Wolverhampton Wanderers.

Lemina blickt in seiner Karriere auf etliche Stationen zurück, kam unter anderem schon für Olympique Marseille, Juventus Turin, den FC Southamtpon, den FC Fulham, den OGC Nizza sowie in der Saison 2019/20 auf Leihbasis für Gala zum Einsatz. Am Bospours wird der gabunische Nationalspieler (32 Länderspiele) mit einem Kontrakt bis 2026 plus Verlängerungsoption um ein Jahr ausgestattet.