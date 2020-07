BVB mit Bellingham: Schwierige Entscheidungen für Favre

Seit dieser Saison ist Jude Bellingham einer breiteren Öffentlichkeit ein Begriff. Spätestens nach dem Bekanntwerden des BVB-Interesses und kolportierter Vorstöße des FC Bayern ist der Teenager auch in Deutschland in aller Munde. Michael Zorc beschäftigte sich unterdessen bereits seit zwei Jahren mit dem Ausnahmetalent – und darf sich nun über den nächsten Transfercoup freuen.

Mit gerade einmal 16 Jahren debütierte Bellingham für seinen Ausbildungsverein Birmingham City. Im Stahlbad englische Championship machte er sich vom Start weg unverzichtbar und wird am Mittwoch sein Abschiedsspiel für die Blues geben. Es wird für den mittlerweile 17-Jährigen das 43. Profi-Pflichtspiel in dieser Saison sein.

„Verstärkung für unseren Profi-Kader“

Folgerichtig ist der Neuzugang auch in Dortmund, wo er bereits am 30. Juli zum Dienstantritt erwartet wird, nicht etwa für die U19 eingeplant. Für die A-Jugend wäre er immerhin noch zwei Jahre spielberechtigt. „Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt“, unterstrich Zorc bei der heutigen Vollzugsmeldung die hohen Ziele, die der BVB mit Bellingham verfolgt.

Lucien Favre darf sich über einen Spieler freuen, der in der englischen zweiten Liga nicht nur die nötige Härte gelernt hat. In Birmingham hat das wohl größte Klubtalent aller Zeiten nahezu alle Mittelfeld-Positionen bekleidet. In Dortmund dürfte auf Bellingham je nach System ein Platz auf der Acht oder Sechs vorgesehen sein.

Wer spielt neben Bellingham?

Fraglich sind jedoch die Nebenleute. Ein Blick auf den Kader zeigt, dass auf Favre überaus schwierige Entscheidungen zukommen werden. Emre Can (26) hat sich im zentralen Mittelfeld unverzichtbar gemacht und ist kaum mehr wegzudenken. Über die Qualitäten von Axel Witsel (31) gibt es aber ebenso keine Zweifel. Sollte sich Bellingham wie in Birmingham von Beginn an festspielen, könnte für einen der beiden Platzhirsche aber auch das ein oder andere Mal die Bank warten.

Das gleiche Schicksal könnte Thomas Delaney blühen. Der 28-jährige Däne wird zwar immer wieder vor allem von Springer-Medien mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, der ‚kicker‘ hält aber in seiner aktuellen Printausgabe dagegen und rechnet fest damit, dass Delaney in Dortmund bleiben wird. Wenn alle Spieler fit sind, findet sich aber in der ersten oder gar zweiten Garnitur kaum ein Platz für den Kämpfer.

Brandt wieder offensiver

Noch düsterere Zeiten könnten auf Mo Dahoud zukommen, der nach dem Corona-Lockdown eine Art Renaissance feiern durfte, ehe eine Knieverletzung die Saison jäh beendete. Favre hält bekanntermaßen große Stücke auf den 24-Jährigen, dessen Leistungen aber oftmals zu unbeständig sind.

Nicht zuletzt könnte sich die Bellingham-Verpflichtung auch auf Julian Brandt auswirken, der sich phasenweise auf der Acht pudelwohl fühlte. Durch das Überangebot im defensiven und zentralen Mittelfeld werden auf den 24-Jährigen aber wohl wieder offensivere Aufgaben zukommen. Auf Dauer ist eine Startaufstellung ohne Brandt aber eigentlich kaum vorstellbar.

Die Optionen mit Bellingham

