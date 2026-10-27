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Bundesliga

Bayer mit bitterer Badé-Diagnose

von Remo Schatz - Quelle: bayer04.de
1 min.
Loic Badé nach dem Zusammenstoß @Maxppp

Loïc Badé (26) wird Bayer Leverkusen wohl zunächst nicht zur Verfügung stehen. Wie die Werkself bestätigt, erlitt der Innenverteidiger bei einem Kopf-Zusammenprall mit seinem Hoffenheimer Gegenspieler Max Moerstedt (20) eine Platzwunde sowie eine Schädelprellung. Der Franzose musste sich „einer gründlichen neurologischen Untersuchung“ unterziehen. Eine genaue Ausfallzeit geben die Rheinländer nicht an.

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Neben Badé konnte auch Neuzugang Moussa Diaby (27) das Spiel gegen die TSG nicht auf dem Platz beenden. Der Rückkehrer erlitt eine „Faszienverletzung im hinteren rechten Oberschenkel“ und wird erst nach der Länderspielpause im November wieder einsatzbereit sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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