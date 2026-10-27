Bayer mit bitterer Badé-Diagnose

Loïc Badé (26) wird Bayer Leverkusen wohl zunächst nicht zur Verfügung stehen. Wie die Werkself bestätigt, erlitt der Innenverteidiger bei einem Kopf-Zusammenprall mit seinem Hoffenheimer Gegenspieler Max Moerstedt (20) eine Platzwunde sowie eine Schädelprellung. Der Franzose musste sich „einer gründlichen neurologischen Untersuchung“ unterziehen. Eine genaue Ausfallzeit geben die Rheinländer nicht an.

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Following a collision with an opponent on Sunday, Loïc Badé suffered a skull contusion and a laceration. He underwent a thorough neurological examination yesterday. We’re hoping to see you back on the pitch with the #Werkself soon, @BadeLoic! ❤️‍🩹 https://t.co/5cGrgoZMCI — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 27, 2026

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Neben Badé konnte auch Neuzugang Moussa Diaby (27) das Spiel gegen die TSG nicht auf dem Platz beenden. Der Rückkehrer erlitt eine „Faszienverletzung im hinteren rechten Oberschenkel“ und wird erst nach der Länderspielpause im November wieder einsatzbereit sein.