UEFA-Fünfjahreswertung: England & Italien enteilen

Schon jetzt ist klar: Platz eins und zwei werden in dieser Saison im Fünfjahresranking der UEFA an England und Italien gehen. Während die Premier League (20.428 Punkte) an der Spitze längst ein gewohntes Bild ist, kam der Aufschwung der Serie A, immer noch die Nummer vier im Gesamtranking, doch etwas überraschend. Starke 18.785 Zähler fuhren die Italiener bislang ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bundesliga (16.500) muss sich in diesem Jahr wohl mit Bronze begnügen. Nach vorne ist der Abstand in etwa ebenso groß wie nach hinten auf Spaniens La Liga (14.857). Auch im Gesamtranking belegt das deutsche Oberhaus noch Platz drei, droht mit dem Streichergebnis 2018/19 aber selbigen an die Italiener zu verlieren. 0,93 Punkte muss die Serie A dafür noch gut machen.

Lese-Tipp

„REALitätscheck“ für Chelsea | „Unwetter über Galtier“

Ein Platztausch hätte auf die Anzahl der Europacup-Startplätze allerdings keine Auswirkung. Erst ab Platz fünf müsste die Bundesliga in dieser Hinsicht Abstriche machen. In der Saisonwertung belegen derweil die starken Belgier (14.200) den fünften Rang, gefolgt von den Niederlanden (12.900) und Frankreich (12.583). Einen zweitstelligen Wert erreichen sonst nur noch Portugal (12.166) und die Türkei (11.800).

Unter der Anzeige geht's weiter

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 106.998 (22.642)

2 Spanien 91.284 (19.571)

3 Deutschland 81.856 (15.214)

4 Italien 78.354 (12.642)

5 Frankreich 61.164 (10.583)

6 Niederlande 59.300 (8.600)

7 Portugal 55.882 (10.900)

8 Belgien 42.200 (7.800)

9 Schottland 36.400 (6.750)

10 Österreich 34.000 (6.200)

Unter der Anzeige geht's weiter

Saisonwertung 2022/23

1 England 20.428

2 Italien 18.785

3 Deutschland 16.500

4 Spanien 14.857

5 Belgien 14.200

6 Niederlande 12.900

7 Frankreich 12.583

8 Portugal 12.166

9 Türkei 11.800

10 Polen/Schweiz 7.250

Stand: 14. April 2023