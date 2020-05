Mainz 05: Rom plant Offerte für Niakhaté

Schon Ende April machten Gerüchte die Runde, wonach die AS Rom ein Auge auf Moussa Niakhaté von Mainz 05 geworfen hat. Sportvorstand Rouven Schröder erklärte daraufhin: „Moussa hat ein sehr gutes Profil. Allerdings wissen wir von diesem Interesse bisher nur aus den Medien und es hat sich auch definitiv noch niemand bei mir gemeldet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Plan der Roma: Zunächst soll der 24-jährige Abwehrspieler von einem Wechsel in die Ewige Stadt überzeugt werden. Nach FT-Informationen will der italienische Topklub Niakhaté in Kürze ein erstes Angebot unterbreiten.

Mainz nicht unter Druck

Vertraglich ist der Franzose noch bis 2023 an die Rheinhessen gebunden. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Sollten die Giallorossi auf ein Schnäppchen hoffen, haben sie die Rechnung aber wohl ohne die Mainzer gemacht.

„Wir sind so aufgestellt, dass wir keinen Spieler verkaufen müssen, um Löcher zu stopfen“, bekräftigte Schröder vor einigen Wochen. Und da die Bundesliga in Kürze den Spielbetrieb wieder aufnimmt, dürfte die finanziellen Voraussetzungen besser sein als beispielsweise in Italien. Für Niakhaté war zuletzt eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro im Gespräch.