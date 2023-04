Hütter will in die Premier League

Adi Hütter steht einer möglichen Traineraufgabe in England sehr offen gegenüber. Im ‚kicker‘ sagt der vereinslose Coach: „Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen.” Dem Vernehmen nach steht Hütter bei Crystal Palace auf der Liste. Dort übernahm zuletzt Ex-Trainer Roy Hodgson für den entlassenen Patrick Vieira, unterschrieb allerdings nur bis Saisonende.

Für Hütter ist die Premier League „die interessanteste Liga der Welt, in der auch die besten Trainer tätig sind. Es gibt dort unglaublich viele Möglichkeiten und Potenziale. Wenn ich irgendwann aufhöre, möchte ich nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Premier League gearbeitet haben. Dort könnte ich mich noch einmal weiterentwickeln. Ob es tatsächlich zustande kommt, wird man sehen.“ Bis zum vergangenen Sommer stand Hütter bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie, ist seitdem ohne Klub.

