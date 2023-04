VfB-Trainer: Zwei neue Kandidaten

Das Training am Sonntag leitete Bruno Labbadia noch. Ob er am Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg noch an der Stuttgarter Seitenlinie stehen wird, ist allerdings weiter völlig offen. Der VfB hält die Augen auf nach einem geeigneten Nachfolger – lässt sich dieser auftreiben, dürften die Tage für Labbadia gezählt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen des ‚kicker‘ ist Alexander Blessin ein Kandidat bei den Schwaben. Der gebürtige Stuttgarter, als Spieler für den VfB und die Stuttgarter Kickers am Ball, wurde im Dezember beim italienischen Zweitligisten FC Genua entlassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Lese-Tipp

VfB: Bis zu 40 Millionen durch Spielerverkäufe?

Die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten darüber hinaus, dass sich Robert Klauß im Blickfeld des VfB befindet. Der 38-Jährige musste im Oktober seine Sachen beim 1. FC Nürnberg packen. Markus Gisdol ist derweil kein konkretes Thema beim Bundesliga-Letzten.