Werder trifft Fritz-Entscheidung

Clemens Fritz bleibt bei Werder Bremen als Geschäftsführer im Amt. Der Aufsichtsrat votierte im Anschluss an die Saisonanalyse des Gremiums mit 9:0 für Fritz. Mit Blick auf seine Kader- und Transferpolitik sowie den Trainerwechsel von Horst Steffen zu Daniel Thioune sah sich der 45-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik ausgesetzt.

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Das Werder-Gremium teilt in einem ausführlichen Statement seine Entscheidung pro Fritz mit. So habe Fritz „Fehler […] klar identifiziert, analysiert und dort, wo es möglich war, bereits während der Saison korrigiert. Clemens Fritz ist es unter massivem Druck gelungen, bei der Trainerentscheidung mit Daniel Thioune in einem kurzfristigen, aber professionellen Prozess die richtige Wahl zu treffen.“ Zudem zeige der 18-Millionen-Verkauf von Torwart Mio Backhaus (22) an den SC Freiburg, „dass Werder in der Lage ist, Spieler auf allerhöchstem Niveau auszubilden, Werte zu schaffen und notwendige Transfererlöse für die wirtschaftliche Stabilität unseres Vereins zu generieren.“