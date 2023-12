Milan: Traum-Debüt für Simic

Jan-Carlo Simic wird seinen ersten Einsatz in der Serie A wohl so schnell nicht vergessen. Der 18-jährige Innenverteidiger erzielte beim Debüt für den AC Mailand direkt seinen ersten Treffer. Gegen den AC Monza drückte der gebürtige Nürtinger in der 41. Minute einen Querpass von Rafael Leão in Torjäger-Manier zum 2:0 über die Linie.

Simic war im Sommer 2022 aus der Jugend des VfB Stuttgart zu den Rossoneri gewechselt. Die Ablöse betrug eine Million Euro. Seitdem wurde der serbische U19-Nationalspieler weiter bei Milan ausgebildet.