Fortuna lehnt Tanaka-Angebot ab

Serie A-Vertreter US Sassuolo hat es vergeblich bei Ao Tanaka (25) versucht. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Italiener in den vergangenen Stunden eine Leihe mit vier Millionen Euro hoher Kaufoption angeboten. Der Zweitligist habe die Offerte allerdings abgelehnt, da man die restliche Saison und den Aufstiegskampf mit dem Leistungsträger bestreiten will.

Tanaka steht noch bis 2025 in Düsseldorf unter Vertrag. Der japanische Mittelfeldspieler (25 Länderspiele) hat in dieser Saison 22 Pflichtspiele für die Fortuna bestritten (fünf Tore, ein Assist).