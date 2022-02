Zwei Sporting-Juwele: BVB scoutet in Portugal

Am Tag nach der peinlichen 2:5-Klatsche zuhause gegen Bayer Leverkusen heißt es bei Borussia Dortmund Wunden lecken. Die Scouts der Schwarz-Gelben nahmen davon wohl nur am Rande Notiz – auf Dienstreise in Portugal.

Wie die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘ berichtet, waren BVB-Spielbeobachter am Samstag in Lissabon, um Talente von Sporting unter die Lupe zu nehmen. Zunächst stand das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Amora auf dem Plan, im Anschluss waren die gleichen Beobachter auch bei der Partie von Sportings U17 gegen Belenenses Lissabon.

Essugo und Ribeiro im Visier

Der Fokus lag dabei auf den beiden 16-jährigen Talenten Dário Essugo und Rodrigo Ribeiro. Ernstgenannter ist im zentralen Mittelfeld zuhause und zählt zu Sportings größten Talenten. Trotz seines jungen Alters kommt Essugo bereits auf zwei Profi-Einsätze, einer davon in der diesjährigen Champions League-Saison gegen Ajax Amsterdam (2:4). Darüber hinaus stehen bereits vier Partien für die portugiesische U19-Nationalmannschaft zu Buche.

Ribeiro gehört zum Kader der portugiesischen U17. Bei seinem Ausbildungsklub wartet der Youngster noch auf einen Profi-Einsatz. Für die U23 kommt er bislang auf sechs Spiele und steuerte dabei zwei Tore bei.