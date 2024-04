Osterhage wechselt nach Freiburg

Die Verhandlungen sind durch: Patrick Osterhage wechselt vom VfL Bochum zum SC Freiburg. Das geben die Breisgauer offiziell bekannt. Über die genauen Vertragsmodalitäten macht der Bundesligist wie üblich keine Angabe. Die kolportierte Ablösesumme liegt Medienberichten zufolge bei fünf Millionen Euro.

„Wenn man sich den SC Freiburg anschaut, ist in den vergangenen Jahren eine stete Entwicklung zu sehen. Ich möchte dazu gerne meinen Teil beitragen und bin auch überzeugt davon, dass das für meinen persönlichen Weg der richtige Schritt ist“, sagt Osterhage, „ich freue mich darauf, ab dem Sommer hier Gas geben zu können und im neuen Freiburger Stadion zu spielen. Mein Fokus liegt die kommenden Wochen aber natürlich noch voll beim VfL Bochum.“

Sportdirektor Klemens Hartenbach erklärt: „Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit Patrick. Mit seiner tollen Einstellung und Haltung zu seinem Beruf hat er sich in jungen Jahren schon durch schwierige Phasen gekämpft. Er kann in der zentralen Zone verschiedene Positionen spielen und wir sind uns sicher, dass noch enormes Potential in ihm steckt. Patrick kann gute Bälle spielen, aber auch selbst zum Abschluss kommen. Mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und einem großen Laufpensum wird er eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft sein. Darauf freuen wir uns.“

In der laufenden Saison entwickelte sich der laufstarke 24-Jährige zum absoluten Stammspieler im Ruhrpott. Beim VfL setzt man vor allem in der Arbeit gegen den Ball auf den zentralen Mittelfeldspieler.

Aufgrund seiner starken Leistungen war Osterhage für den abstiegsbedrohten VfL Bochum nicht mehr zu halten. Ab der kommenden Saison wird er mit den Freiburgern unter Neu-Trainer Julian Schuster wohl um die Europapokalplätze mitspielen.