Douglas Luiz zurück in die Premier League?

Mittelfeldspieler Douglas Luiz könnte Juventus Turin nach lediglich einer Saison im Sommer schon wieder verlassen. Laut der italienischen ‚Tuttosport‘ ist Nottingham Forest an den Diensten des 26-Jährigen interessiert, der die Premier League aus seiner Zeit bei Aston Villa bereits bestens kennt. Der neue Sportdirektor der Tricky Trees, Edu Gaspar, wollte den Brasilianer in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrfach zum FC Arsenal holen und könnte nun den Spieler nach Nottingham lotsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Juventus Turin kommt Luiz kaum zum Zug, diverse Verletzungen setzten ihn mehrfach außer Gefecht. Nichtsdestotrotz möchte der Brasilianer nach der Länderspielpause erneut bei der Alten Dame angreifen und den Kritikern zeigen, dass seine Verpflichtung kein Fehler war. Im Sommer möchte man dann Bilanz ziehen und schauen, wie es weitergeht. Im Falle eines Verkaufs würde Juventus für Luiz etwa 50 Millionen Euro verlangen. Damit würde man in etwa den Betrag wieder reinholen, den man im vergangenen Sommer für den brasilianischen Nationalspieler auf den Tisch gelegt hat. Der Vertrag des Olympiasiegers von 2021 bei der Alten Dame ist noch bis 2029 gültig.