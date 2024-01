75 Millionen: Bayerns Araújo-Plan im Winter

Dass Ronald Araújo in den Plänen des FC Bayern eine große Rolle spielt, ist bekannt. Thomas Tuchel führte sogar bereits ein Videotelefonat mit seinem Wunschspieler. Bislang war jedoch unklar, wie akut das Interesse der Münchner schon in diesem Monat ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hat sich der Serienmeister in den vergangenen Wochen aus der Deckung gewagt und dem FC Barcelona eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Barça lehnte aber ab und soll mindestens das Doppelte gefordert haben.

Lese-Tipp

Bayerns Pläne mit den Leihspielern

Denn auch in den Plänen der Katalanen dreht sich vieles um den 24-Jährigen. So soll dem Abwehrchef in den kommenden Wochen ein neuer Vertrag vorgelegt werden, um dem gesteigerten Interesse Rechnung zu tragen. Aktuell steht Araújo noch bis 2026 im Camp Nou unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern gesprächsbereit bei de Ligt

In München bleibt der Innenverteidiger das große Thema für den Sommer. Platz schaffen könnte dann Matthijs de Ligt, der ohnehin unzufrieden mit seiner Rolle ist. Laut dem ‚Bayern Insider‘ würden die Münchner dem Niederländer keine Steine in den Weg legen, sofern ein passendes Angebot an der Säbener Straße einflattert.

Demzufolge wären die Bayern gesprächsbereit, wenn man das einnehmen könnte, was 2022 an Juventus Turin überwiesen wurde. Die 67 Millionen Euro sind allerdings eine üppige Preisvorstellung. Vertraglich ist der 24-Jährige noch bis 2027 gebunden.