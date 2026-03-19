Trainer-Wechsel in Heidenheim?

Der 1. FC Heidenheim muss nach 18 Jahren unter der Regie von Trainer Frank Schmidt womöglich im Sommer einen Neuanfang wagen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist die Zukunft des 52-Jährigen an der Brenz trotz eines bis 2027 datierten Vertrags unsicher. Schmidt stelle sich derzeit die Frage, „ob er noch die Energie aufbringen kann, einen Neubeginn in Liga 2 in der ihm eigenen kompromisslosen 100-Prozent-Vollgas-Attitüde durchzuziehen“.

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Eine endgültige Entscheidung darüber habe der Chefcoach noch nicht getroffen. Die Chancen auf einen Verbleib in der Bundesliga sind für den FCH verschwindend gering. Acht Spieltage vor dem Ende beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer elf Punkte.