Napoli: Neuer Vertrag für Kvaratskhelia?

Die SSC Neapel bastelt an einer Vertragsverlängerung mit Shootingstar Khvicha Kvaratskhelia. Laut der Tageszeitung ‚Il Mattino‘ laufen Gespräche mit Vertretern des 21-jährigen Georgiers, der seit Monaten so famos aufspielt und bärenstarke 28 direkte Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen aufweist.

Kvaratskhelia, vor der Saison aus seiner georgischen Heimat in die Serie A gewechselt, ist vertraglich bis 2027 gebunden. Eine Ausstiegsklausel weist das Arbeitspapier zudem nicht auf. Es geht also in erster Linie darum, den Darbietungen des Außenstürmers Rechnung zu tragen.