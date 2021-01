Marca berichtet: Alaba-Wechsel zu Real fix

Der Sommerwechsel von David Alaba zu Real Madrid ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie die vereinsnahe ‚Marca‘ berichtet, haben die Königlichen eine Vereinbarung mit dem Defensiv-Allrounder des FC Bayern getroffen. Alaba sei sogar bereits von einem Real-Arzt untersucht worden und habe den Check bestanden.

In Madrid erhält der Österreicher dem Bericht zufolge einen Vierjahresvertrag samt Gehalt in Höhe von elf Millionen Euro pro Saison. Eine Ablöse fließt nicht – schließlich läuft Alabas Vertrag beim FC Bayern am Saisonende aus. Mehrere Angebote des deutschen Branchenführers hatte der Linksfuß abgelehnt und mangelnde Wertschätzung beklagt.

Mit dem Wechsel zu Real erfüllt sich für Alaba ein Traum. Schon lange war bekannt, dass der 28-Jährige gerne in Spaniens La Liga spielen würde. Entsprechend erteilte er nun anderen interessierten Klubs wie Manchester City, Paris St. Germain, dem FC Chelsea, Juventus Turin eine Absage.