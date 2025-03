Eine Bedingung: Xavi-Verkauf wahrscheinlich?

„Jede Entscheidung, die ich bisher getroffen habe, habe ich mit meiner Familie besprochen. Das war die beste Entscheidung für mich. Natürlich wissen wir nicht, was in der Zukunft passiert, aber aktuell bin ich sehr glücklich hier und möchte alle Ziele mit dem Team erreichen. Ich möchte hier etwas bewirken und dann werden wir sehen“, freut sich Xavi Simons gegenüber ‚Sky‘, dass RB Leipzig ihn fest an Bord geholt hat, macht aber auch keinen Hehl daraus, dass sich die Wege zeitnah schon wieder trennen könnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist die bis dato eher durchwachsene Saison der Sachsen. Aktuell belegt der ambitionierte Bundesligist den sechsten Tabellenplatz, die Qualifikation für die Champions League ist entsprechend nicht garantiert. Von einer Teilnahme an der Königsklasse hängt Xavis Verbleib bei RB aber offenbar maßgeblich ab.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist ein Sommer-Verkauf des niederländischen Offensivspielers, der zuletzt eher mit Schlagzeilen abseits des Platzes auf sich aufmerksam machte, „wahrscheinlich“, sollte das Minimalziel verpasst werden. Zur Erinnerung: Erst kürzlich wurde der 21-Jährige für 50 Millionen Euro plus 30 Millionen an Boni von Paris St. Germain festverpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitdem hängt der Rechtsfuß ein wenig in der Luft: Unterm Strich stehen in der laufenden Saison elf Scorerpunkte (sieben Treffer, vier Vorlagen) für den vermeintlichen Superstar zu Buche – zu wenig sowohl für die Leipziger als auch die Ansprüche von Xavi selbst. Dennoch haben sich potenzielle Interessenten bereits in Stellung gebracht, insbesondere in der Premier League gibt es einen Markt für den 24-fachen Nationalspieler.