Bremen wird Keïta los

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Naby Keïta wird eingewechselt @Maxppp

Werder Bremen hat einen Abnehmer für Naby Keïta gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt sich der Mittelfeldspieler seinem bisherigen Leihklub Ferencvaros Budapest an und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Eine Ablöse müssen die Ungarn nicht bezahlen.

Eigentlich hatten beide Parteien im Zuge der Leihe eine Kaufoption vereinbart. Ferencvaros ließ diese jedoch verstreichen und bekommt den 30-Jährigen nun ablösefrei. An der Weser ist man froh, den Flop ein halbes Jahr vor Vertragsende von der Gehaltsliste streichen zu können.

