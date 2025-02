Puerta in der Klausel-Falle: Bayer muss Entscheidung fällen

Insgesamt stehen 21 Einsätze für Gustavo Puerta bei Hull City zu Buche. Der kolumbianische Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen befindet sich auf einer durchaus erfolgreichen Leihstation in der englischen Championship. Trotz einigen Verletzungssorgen in der Mannschaft fand sich der 21-Jährige jedoch in den vergangenen Wochen mehrfach auf der Bank wieder. Das hat leider keine sportlichen Gründe.

Nach FT-Informationen zögert der Leihklub aktuell, Puerta weitere Einsätze zu geben, da die Engländer vermeiden wollen, dass bereits die im Leihdeal inkludierte Kaufpflicht greift. Sollte Puerta in 50 Prozent der möglichen Einsätze spielen, wechselt der Youngster automatisch fest zum Verein aus Kingston upon Hull. Diese Grenze ist lediglich noch zwei Spiele entfernt. Für den Transfer würden 3,8 Millionen Euro fällig, wie FT erfuhr.

Die Tigers möchten sich allerdings noch nicht auf einen festen Wechsel von Puerta festlegen. Der Rechtsfuß, der im März 2024 erstmals für die kolumbianische Nationalmannschaft nominiert wurde, sitzt deshalb in der Klemme. Aus dem Spielerlager hofft man nun auf ein Entgegenkommen aus dem Rheinland, auch der Verein strebt ein neues Arrangement mit Bayer an.

Entscheidung liegt bei Bayer

Mit dem Zugeständnis auf den Passus mit der Kaufpflicht zu verzichten, würde man die Entwicklung des Profis nicht weiter ausbremsen. Das würde allerdings zur Folge haben, dass Puerta unter Umständen im Sommer wieder in Leverkusen aufschlägt. Und die Suche nach einem festen Abnehmer würde von vorne beginnen. Erste Interessenten soll es jedoch nach Puertas guten Leistungen in dieser Saison bereits geben.

Sollte Simon Rolfes allerdings auf die vereinbarte Klausel bestehen, könnte das mit dem Saisonende für Puerta einhergehen. Auch dann würde er wohl nach der Saison wieder zurückkommen – jedoch ohne Spielpraxis. Das würde bei einem Verkaufsversuch auch nicht helfen.

Geschäftsführer Sport Rolfes muss möglichst zeitnah eine Entscheidung treffen, wohin die Reise geht. Oder der gewiefte Funktionär ist doch noch in der Lage, die Verantwortlichen von Hull davon zu überzeugen, langfristig auf Puerta zu setzen.