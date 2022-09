VfB verkündet Fahrplan zur Mislintat-Verlängerung

Der VfB Stuttgart hat offiziell Vertragsgespräche mit Sven Mislintat angekündigt. Der Plan sieht vor, die Verhandlungen mit dem Sportdirektor „nach dem 15. Spieltag wieder aufzunehmen und bis zum Jahresende abzuschließen“. Der Kaderplaner steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Zuletzt gab es Misstöne, da mit Christian Gentner ein neuer Leiter für die Lizenzspielerabteilung verpflichtet wurde.

VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle räumt nun Fehler ein: „Es wäre im Nachhinein sicher besser gewesen, Markus Rüdt (VfB-Sportkoordinator, Anm. d. Red.) und Sven Mislintat frühzeitig einzubinden. Das ist besprochen und mit Sven ausgeräumt.“ Mislintat ergänzt: „Wir hätten es als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein. Ungeachtet dessen freuen sich Markus, Rino (Trainer Pellegrino Matarazzo, Anm. d. Red.) und ich sehr über die Rückkehr von Gente zum VfB und stehen dieser maximal positiv gegenüber. Wir werden ihn so in unser Team integrieren, als hätten wir ihn selbst ausgewählt. Ebenso freuen wir uns über die Einbindung von Sami Khedira und Philipp Lahm als Berater des Vorstands.“