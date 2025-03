Bundesligaklubs jagen Lugano-Youngster

Albian Hajdari könnte bald in der Bundesliga auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet haben mehrere Klubs aus dem deutschen Oberhaus den 21-Jährigen auf dem Zettel, der beim FC Lugano eine grandiose Saison spielt. Der linksfüßige Innenverteidiger wechselte 2023 aus der Next Gen-Mannschaft von Juventus Turin nach Lugano und ist noch bis 2028 an den Schweizer Verein gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach soll allerdings bereits in diesem Sommer der nächste Karriereschritt erfolgen. Im November wurde Hajdari erstmals für die Nationalmannschaft der Eidgenossen berufen, blieb dabei allerdings ohne Einsatz.