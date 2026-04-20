Rose heuert in Bournemouth an

Marco Rose wird der neue Cheftrainer des AFC Bournemouth. Wie die Cherries offiziell verkünden, unterschreibt der Übungsleiter an der englischen Südküste einen Vertrag bis 2029. Der 49-Jährige folgt damit zur kommenden Saison auf Andoni Iraola, der seinen auslaufenden Vertrag trotz intensiver Bemühungen der Vereinsführung nicht verlängern wollte.

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Die Verantwortlichen in Bournemouth hatten lange versucht, Iraola zu halten, mussten sich letztlich aber geschlagen geben. In gewohnt geräuschloser Manier präsentiert der Klub nun jedoch zeitnah eine prominente Lösung: Marco Rose übernimmt das Zepter.

Für Rose ist es das erste Engagement auf der Insel. Im März 2025 war er nach über zweieinhalb Jahren von seinen Aufgaben bei RB Leipzig entbunden worden. Zuvor hatte der gebürtige Leipziger bereits Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert.