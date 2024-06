Verhandlungen gescheitert: Selke verlässt Köln

Mehrere Spieler konnte der 1. FC Köln nach dem Abstieg in die zweite Liga von einem Verbleib überzeugen. Nicht so Davie Selke (29). Wie ‚Sky‘ vermeldet, ist die Entscheidung gefallen, dass der Stürmer den FC verlassen wird. Selkes Vertrag läuft am Sonntag aus.

Eine ganze Zeit lang hatten Köln und Selke über eine Verlängerung verhandelt, eine Einigung kam letztlich nicht zustande. Laut ‚Sky‘ scheiterten die Gespräche nicht an finanziellen, sondern anderen, nicht näher definierten Details.

Wer nun den Zuschlag beim ablösefreien Selke erhält, ist noch offen. Lukrative Angebote soll es zuletzt aus Saudi-Arabien, Südkorea und Zypern gegeben haben. Nach Köln war Selke vor eineinhalb Jahren von Hertha BSC gekommen. In der abgelaufenen Saison erzielte er sechs Tore in 21 Ligaspielen.