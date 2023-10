Zweitbester Torjäger Europas: Giménez einer für Real?

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Santiago Giménez in eine europäische Top-Liga wechselt. Bereits in der vergangenen Rückrunde glänzte der 22-jährige Mexikaner mit zwölf Hütten in 17 Ligaspielen, traf zwischenzeitlich acht Partien in Folge und schoss Feyenoord zum ersten Meistertitel seit sechs Jahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der neuen Spielzeit macht Giménez da weiter, wo er aufgehört hat – und setzt sogar noch einen drauf. Der Mittelstürmer belegt mit 13 Toren in neun Spielen Platz zwei der besten Torjäger Europas, nur Überflieger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart traf noch häufiger (14 Tore).

Lese-Tipp

UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga stark – aber nicht stark genug

Die beeindruckende Formkurve des amtierenden niederländischen Meisters ist vor allem Giménez zu verdanken. Die Hafenstädter stellen mit 32 Treffern nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern bleiben auch seit sieben Spieltagen ohne Punktverlust. Besonders beeindruckend: Die vergangenen sieben Siege konnten alle mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Europapokal kein Problem

Fehlte der Mittelstürmer bei den ersten beiden Champions League-Partien noch mit einer Rotsperre, gab Giménez am gestrigen Mittwochabend gegen Lazio Rom sein Debüt im Europapokal. Dass der 22-fache Nationalspieler auch Königsklasse kann, stellte er eindrucksvoll unter Beweis.

Beim 3:1-Sieg schnürte Giménez gegen die Römer einen Doppelpack – wohlgemerkt der vierte in dieser Spielzeit – und katapultierte Feyenoord an die Tabellenspitze der Gruppe E. Mit seinem wichtigen Treffer zum 1:0 zeigte der Linksfuß sehenswert, dass er zu Höherem berufen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Avancen aus der Bundesliga

Selbstredend wird der Torgarant von zahlreichen Topklubs umworben. Im Sommer hatten neben Manchester United, Tottenham Hotspur und dem AC Mailand auch Borussia Dortmund sowie Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga die Fühler nach dem gebürtigen Argentinier ausgestreckt.

Trotz der namhaften Interessenten entschied sich Giménez, wie ein Großteil der Meisterschaftstruppe, für einen Verbleib in Rotterdam. Geht die Erfolgsgeschichte des bis 2027 vertraglich gebunden Angreifers weiter, ist der nächste Schritt allerdings nur eine Frage der Zeit. Ein Engagement bei seinem Traumverein Real Madrid könnte zur Realität werden, denn Weltfußballer Karim Benzema haben die Königlichen noch immer nicht eins zu eins ersetzt.