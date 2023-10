Die Top-Torjäger Europas | Irres Wettschießen an der Spitze

Lautaro Martínez von Inter ist mit fünf Treffern in den vergangenen beiden Spielen nah an die Spitze herangerückt. Weil aber Santiago Gimenez von Feyenoord Rotterdam am Wochenende doppelt traf, bleibt dem Argentinier nur Rang drei.

An der Spitze der besten Torjäger Europas steht weiterhin Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Der 27-Jährige war auch für FT mal wieder der Mann des Spieltags. Gegen den VfL Wolfsburg drehte Guirassy quasi im Alleingang das Spiel und schoss die Schwaben mit einem Dreierpack zwischenzeitlich an die Tabellenspitze.

Ebenfalls in den Top10 vertreten ist Harry Kane vom FC Bayern sowie die beiden Ex-Dortmunder Jude Bellingham und Erling Haaland. Der Norweger steht bei acht Toren in acht Spielen – was für Haaland sozusagen eine Krise bedeutet. Wohl dem, der so etwas von sich behaupten kann.

Die besten Torjäger Europas