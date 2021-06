Zwei Millionen: Kunde vor Olympiakos-Wechsel

Erst gestern wurde enthüllt, dass Olympiakos Piräus Interesse an Pierre Kunde Malong von Mainz 05 bekundet, mittlerweile scheint der Deal so gut wie fix. Wie der griechische Radiosender ‚Sport FM‘ berichtet, haben sich beide Parteien auf eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro geeinigt. Kunde selbst werde bei Olympiakos künftig ein Salär von 1,5 Millionen Euro inklusive Boni beziehen. Dem Bericht zufolge steht lediglich noch der Medizincheck aus.

Die vergangene Saison lief für den Mittelfeldspieler äußerst unbefriedigend. Pendelte er in der Hinrunde noch zwischen Startelf und Auswechselbank, sorgte eine Knie-OP um die Jahreswende dafür, dass der 25-Jährige unter Neu-Trainer Bo Svensson komplett den Anschluss verlor und in der Rückrunde keine einzige Minute mehr auf dem Platz stand.