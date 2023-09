Sancho uneinsichtig: BVB bleibt skeptisch

Seit knapp zwei Wochen darf Jadon Sancho nicht mehr am Training von Manchester United teilnehmen. „Jadon Sancho wird weiterhin ein persönliches Trainingsprogramm abseits der ersten Mannschaft absolvieren, bis eine Disziplinarangelegenheit geklärt ist“, so der damalige Wortlaut der Vereinsmitteilung. Ausgelöst hatte Sancho den Ärger mit öffentlicher Kritik an Trainer Erik ten Hag.

Nun gäbe es wohl einen Weg zurück ins Team, allerdings zeigt sich Sancho offenbar uneinsichtig. Fabrizio Romano spricht bei ‚CaughtOffside‘ davon, dass sich der 23-Jährige nach wie vor „nicht entschuldigt“ habe – weder bei ten Hag noch beim restlichen Trainerteam. Eine Entschuldigung wäre zumindest ein Anfang, würde aber im Umkehrschluss nicht automatisch bedeuten, dass Sancho wieder ein fester Teil des Teams wird.

Skepsis beim BVB

So läuft es also auf eine Trennung im Winter hinaus. Doch wohin zieht es das Sorgenkind nach diesem wenig rühmlichen Kapitel? Zudem hatte Sancho auch auf sportlicher Ebene schon sehr lange nicht mehr überzeugt.

Informationen der ‚Bild‘ zufolge liebäugelt man bei Borussia Dortmund momentan nicht mit einer Rückholaktion. Aktuell sei Sancho kein Thema beim BVB, so das Boulevardblatt. Das könnte sich selbstredend noch ändern in den kommenden Monaten, sollte sich Sancho reumütig zeigen und zumindest halbwegs regelmäßig auf dem Fußballplatz stehen.

Diese Grundvoraussetzungen sind zurzeit nicht gegeben. Sodass sich wohl sämtliche Klubs die Frage stellen, ob die Verpflichtung eines solchen Spitzenverdieners überhaupt Sinn ergibt. Bislang handelt es sich aber nur um eine Momentaufnahme. Bis zum Winter bleibt Sancho ausreichend Zeit, die Vorzeichen wieder umzukehren.