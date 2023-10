Rekord geknackt & ausgewechselt: VfB-Sorgenfalten bei Guirassy

Der VfB Stuttgart muss einen Ausfall von Serhou Guirassy bangen. Im Spiel gegen Union Berlin musste der Mittelstürmer in der 30. Spielminute wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig ausgewechselt werden. Zuvor hatte der Sturmtank in der 16. Spielminute noch den 1:0-Führungstreffer erzielt. Damit brach Guirassy einen Bundesliga-Rekord.

In der Geschichte der Bundesliga hatte vor Guirassy noch kein Spieler 14 Saisontreffer nach acht Spieltagen auf dem Konto. Die vorzeitige Auswechslung verhinderte noch einen weiteren möglichen Guirassy-Rekord: Einzig und allein Cristiano Ronaldo gelangen in der Spielzeit 2014/15 für Real Madrid mehr Treffer (15 Tore) an den ersten acht Spieltagen einer Saison.