M’gladbach: Fünf Interessenten für Fraulo

„Möglicherweise werden wir Oscar Fraulo für eine Saison an einen anderen Verein verleihen. Er ist jetzt in einem Alter, in dem er Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau benötigt“, kündigte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke vor wenigen Tagen an.

Gesucht wird für den 19-jährigen Mittelfeldspieler nach einem Klub, der viel Spielpraxis ermöglicht, „damit Fraulo dann nach seiner Rückkehr bereit wäre, hier um einen Stammplatz zu kämpfen“. An Interessenten jedenfalls mangelt es nicht.

Verleiht Gladbach Fraulo?

Fünf Interessenten

Nach FT-Informationen haben Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt und Zweitligist Hannover 96 Kontakt aufgenommen. Angefragt haben zudem der englische Zweitligist West Bromwich Albion, Eredivisie-Vertreter Vitesse Arnheim und Bröndby IF aus Fraulos dänischer Heimat.

Wohin es letztlich geht, ist noch offen. Klar aber ist: Nach 17 Regionalliga-Einsätzen und nur zwei Kurzauftritten in der Bundesliga will Fraulo den nächsten Schritt andernorts gehen, um dann gestärkt an den Niederrhein zurückzukehren.