Soglo-Berater: „Gespräche mit Bayern“

Für welchen Verein entscheidet sich der so begehrte Emran Soglo? Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und zahlreiche Vereine aus England und Frankreich sind am Mittelfeld-Juwel des FC Chelsea dran. Sehr konkret ist auch das Interesse des FC Bayern. In München hat Soglo bereits probeweise auf dem Bayern-Campus trainiert.

Seine Berater Willy Moupoupa und Jack Blouet bestätigen nun gegenüber FT: „Ja, wir sind in Gesprächen mit den Bayern.“ Von einer Vollzugsmeldung sei man aber noch ein Stück entfernt: „Es gibt nichts Offizielles zu verkünden. Wir sprechen auch mit anderen Vereinen aus Europa. Wir suchen die beste Option auf dem höchsten Niveau für Emrans Karriere.“

Der 16-Jährige ist ablösefrei und hat auch deshalb die Qual der Wahl. Beim FC Bayern war man vor allem von der Spielintelligenz und den Stärken im Eins-gegen-Eins begeistert. Ob der deutsche Rekordmeister aber auch Soglo begeistern kann? Eine Entscheidung dürfte bald fallen.