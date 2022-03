Da Costa vor Rückkehr nach Mainz?

Mainz 05 arbeitet offenbar an einer erneuten Zusammenarbeit mit Danny da Costa. Nach Informationen von ‚Sport1‘ sind beide Seiten an einem Transfer im Sommer interessiert. Schon die Rückrunde der vergangenen Saison hatte da Costa in Mainz verbracht.

Seine Zeit bei Eintracht Frankfurt endet definitiv nach dieser Spielzeit. Auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags konnte man sich nicht einigen, das bestätigte SGE-Sportvorstand Markus Krösche am gestrigen Mittwoch. Der Rechtsverteidiger kommt nur noch sporadisch zum Einsatz.

Frankfurt-Trio für Mainz?

In Mainz würde der 28-Jährige auf Noch-Teamkollege Aymen Barkok (23) treffen, die ablösefreie Verpflichtung des Mittelfeldspielers haben die 05er schon eingetütet. Und auch Dominik Kohr (28), von Frankfurt an die Rheinhessen verliehen, wwill Mainz gerne halten.