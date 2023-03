Mainz-Zukunft: Barreiro hält sich bedeckt

Leandro Barreiro (23) lässt sich in Sachen Vertragsverlängerung beim FSV Mainz 05 nicht in die Karten schauen. Der Mittelfeldspieler erklärt gegenüber dem ‚kicker‘: „Ich will mich auf das schöne Erlebnis fokussieren.“ Zur Erläuterung: Die Mainzer gewannen am Wochenende mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim und der Luxemburger erzielte den Siegtreffer.

Sportdirektor Martin Schmidt hatte zuvor verlauten lassen, dass die 05er an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit interessiert sind. Am Bruchweg besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

