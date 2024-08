Verbleib oder Wechsel: Klare Worte von BVB-Kapitän Can

In seinen viereinhalb Jahren bei Borussia Dortmund war Emre Can selten mal über einen längeren Zeitraum frei von Kritik. Trotzdem hat der Abräumer immer seine Spiele gemacht, wurde sogar Kapitän und darin noch einmal ganz frisch von Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigt: „Emre Can wird ein starker Kapitän bleiben.“

Dies allein lässt sich als klarer Hinweis verstehen, dass die BVB-Bosse mit Can planen und eine Trennung nicht auf der Agenda steht. Noch konkreter äußert sich der Kapitän selbst: „Ich sehe gerade keinen Grund, warum ich den Verein wechseln sollte“, so Cans Statement gegenüber ‚Funke‘.

Das Wörtchen „gerade“ mag ähnlich wie „aktuell“ oder „im Moment“ noch ein kleines Hintertürchen offen lassen, bekanntlich können sich personelle Situationen im Fußball je nach Marktlage ganz schnell ändern. Zu erinnern sei an Niclas Füllkrug, der eigentlich in Dortmund bleiben sollte, dann aber für eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro an West Ham United verkauft wurde.

Solche Fälle mag es immer wieder geben. Dennoch: Bei Can ist ein Klubwechsel nicht in Sicht und wird aller Voraussicht nach bis Ende August kein Thema mehr werden. Oder wie es so schön heißt: Der Kapitän bleibt an Bord.